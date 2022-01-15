МЧС: 458 населенных пунктов пострадало в минувшую пятницу в Белоруссии из-за сильного ветра

458 населенных пунктов пострадало в минувшую пятницу в Белоруссии из-за сильного ветра, сообщает МЧС. Порывы ветра достигали 32 м/с. Были повреждены крыши 427 домов. Из-за стихии пострадали 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий. Из-за сваленных деревьев на ЖД пути задерживалось движение. Периодически нарушалось электроснабжение в более 3 тыс. населенных пунктов.