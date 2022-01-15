Стоимость доллара может подняться до 80 руб. из-за влияния политика на рынки

Стоимость доллара может подняться до 80 руб. из-за ожидания возможных санкций США или военного конфликта России с Украиной, сообщают экономисты ряду СМИ. Однако влияние политики на рынки может сократиться к следующей неделе. В случае введения санкций США рубль может потерять до 20% стоимости. При таком раскладе, отток капитала с России может приблизиться к показателям 2014-2015 года. Но такой сценарий развития событий экономисты считают маловероятным. На 10:47 по мск. стоимость доллара составляет 76,23 рублей.