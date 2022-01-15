ТАСС: В новогодние выходные россияне на чаще начали заказывать еду на дом по сравнению 2021 годом

В новогодние выходные россияне чаще начали заказывать еду на дом по сравнению 2021 годом. Данные привёл ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс». Траты на услуги и товары жителей России увеличились в среднем на 10-12%. Объем продаж в денежном выражении в ресторанах и барах увеличился на 24%, а в онлайне — почти в 4 раза. В категории фастфуд — в 6 раз. Онлайн-кассы (их количество 1,1 млн по всей стране) ежедневно обрабатывают 48-50 млн кассовых чеков. «Яндекс еда» от отмечает, что жители России в 2021 году чаще на 20% начали отдавать приоритет супам, нежели «Оливье», заказывая еду на новогодних праздниках.
2022-01-15T10:22:45+03:00
2022-01-15T10:58:42+03:00
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10:22, 15 января 2022
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