Первые шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли в Иваново из Казахстана

После посадки самолетов недалеко от аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, — передает МО РФ.
После мероприятия личный состав приступит к разгрузке техники для последующего возвращения на базу.
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После посадки самолетов недалеко от аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, — передает МО РФ.
После мероприятия личный состав приступит к разгрузке техники для последующего возвращения на базу.
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