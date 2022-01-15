В России в ближайшее время начнут испытание вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет

Их анонсировал глава Центра имели Гамалеи Александр Гинцбург.

Конкретных сроков Гинцбург не назвал, сказав лишь, что речь идет о ближайшем времени. По словам ученого, которые приводит ТАСС, он уже подписал документы с компаниями, которые будут проводить эти работы. Предполагается, что они займут около трех месяцев. Ранее о том, что начало исследований назначено на 2022 год говорил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На следующей неделе в гражданский оборот поступит и вакцина Спутник М для подростков до 17 лет, которая была зарегистрирована Минздравом в ноябре прошлого года. РБК напоминает, что тестирование препарата шло с июля на базе московских медучреждений и единственным побочным эффектом было небольшое повышение температуры. Вакцинация Спутником М начнется в российских регионах в зависимости от поступления партий медикаментов.

Ранее Центр имени Гамалеи начал набрать добровольцев для испытаний назальной вакцины от коронавируса. Она не исключает прививок, но станет дополнением к ним.