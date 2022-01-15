Университет Джона Хопкинса: Выявленных случаев заражений COVID-19 в мире превысило 323 млн. человек

На первом месте по числу инфицированных США, на втором — Индия, на третьем — Бразилия.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 529 тыс. 154 человека.
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На первом месте по числу инфицированных США, на втором — Индия, на третьем — Бразилия.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 529 тыс. 154 человека.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…