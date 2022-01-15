ТАСС: 11 человек пострадали в аварии с автобусом и легковой машиной на юго-западе Москвы

ДТП случилось на Варшавском шоссе. Среди пострадавших также два ребенка.
Причиной аварии предварительно стало то, что такси не уступило дорогу автобусу, — сообщил Дептранс
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ДТП случилось на Варшавском шоссе. Среди пострадавших также два ребенка.
Причиной аварии предварительно стало то, что такси не уступило дорогу автобусу, — сообщил Дептранс
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