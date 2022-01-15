Максимальный срок карантина Нурмагомедова в Сингапуре будет 10 дней

Но он может выйти раньше, если сдаст отрицательный тест на коронавирус, — передает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов прибыл в Сингапур в среду вечером, он должен был стать секундантом своего подопечного Сайгида Изагахмаева, который в накануне победил во втором раунде американца Джеймса Накасиму на турнире One Championship. Однако из-за положительного теста на коронавирус Нурмагомедов был вынужден изолироваться в гостинице

На 28 января в Майами запланирован первый турнир принадлежащей Нурмагомедову лиги Eagle Fighting Championship.