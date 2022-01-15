Минздрав: Пострадавшие при крушении самолета на Алтае подключены к аппаратам ИВЛ

Их состояние крайне тяжелое.
Накануне на Алтае два человека пострадали при падении легкомоторного самолета.
Они находились на борту. Пострадавших отправили в больницу. На ликвидацию ЧП направили 18 сотрудников МЧС.
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Их состояние крайне тяжелое.
Накануне на Алтае два человека пострадали при падении легкомоторного самолета.
Они находились на борту. Пострадавших отправили в больницу. На ликвидацию ЧП направили 18 сотрудников МЧС.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…