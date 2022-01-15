Посольство РФ назвало информационным давлением заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину

Посольство РФ в Вашингтоне назвало информационным давлением заявления Белого дома о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину. Доказательств, как водится, нет», – сказано на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты отметили, что подобные высказывания Соединенных Штатов голословны и не имеют подтверждений. Также в посольстве добавили, что Россия выступает «за дипломатическое решение всех международных проблем» и против войны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России на Украину произойдет в январе или феврале.