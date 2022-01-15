Гинцбург: испытания детских вакцин от коронавируса начнутся в ближайшее время

В ближайшее время стартуют испытания препаратов для вакцинирования детей от 6 до 11 лет. 29 ноября 2021 года Руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав. По словам ученого, процедура займет около трех месяцев.
2022-01-15T06:37:28+03:00
2022-01-15T06:37:28+03:00
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06:37, 15 января 2022
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