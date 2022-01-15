Самолеты ВКС РФ с российскими миротворцами вылетели из Алма-Аты

18 самолетов с военными ОДКБ сегодня прилетят из Казахстана в Ивановскую и Московскую области, объявили в российском Минобороны. Вывод войск ОДКБ из Казахстана, как ожидается, завершится к 19-му января. Помимо российских солдат, в миссии участовали военнослужащии Белорусссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Ввод войск ОДКБ власти Казахстана запросили на фоне массовых волнений в первые дни Нового года.

Тем временем, в комендатуре Алма-Аты, ставшей центром беспорядков, объявили о задержании за последние дни уже почти 2500 предполагаемых демонстрантов.