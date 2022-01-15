Гинцбург: после 65 лет стоит повторно првиваться вакциной «Спутник Лайт»

При ревакцинации после 65 лет стоит выбирать однокомпонентный «Спутник Лайт», заявляет директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Глава центра считает данную вакцину более подходящей для лиц данной возрастной категории. Российские власти неизменно напоминают, что «Спутник-V» сохраняет свою эффективность против омикрон-штамма коронавируса.
2022-01-15T06:18:30+03:00
2022-01-15T06:18:30+03:00
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06:18, 15 января 2022
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