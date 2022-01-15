Выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя, откроется в московском Манеже

Выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя, откроется в субботу, 15 января, в московском Манеже. На экспозиции «Виктор Цой. Путь героя» представлен единый архив артефактов, фотографий и художественных работ. Собрать экспозицию не удалось бы без помощи родственников и близких музыканта, пояснили организаторы. Некоторые предметы были переданы частными коллекционерами, в частности, гитары, сценические костюмы и черновики. Всего представлено более 300 экспонатов. Сообщается, что это первая выставка такого масштаба, посвященная лидеру рок-группы «Кино».

Экспозиция собрана в жанре байопик: авторы воссоздали жизненный путь музыканта. Вместо традиционного экскурсовода посетителям предлагается автоматизированное аудио-сопровождение, которое будет синхронизировано с видеорядом и местоположением человека в пространстве Манежа. На подготовку проекта ушло более двух лет.

Консультантом проекта выступил журналист и исследователь творчества Виктора Цоя Виталий Калгин. Выставка приурочена к 60-летию музыканта.