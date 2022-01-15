США приветствуют вчерашние задержания хакеров из группировки REvil в России, рассказал на брифинге неназванный представитель Белого дома, которого цитирует агентство РИА Новости. Задержанным вменяют неправомерный оборот средств платежей.

Двое подозреваемых – Андрей Бессонов и Роман Муромский – будут содержаться под стражей как минимум два месяца. Их следствие считает участниками группировки REvil. Об их задержании чуть ранее отчиталась ФСБ: там сообщили, что сделали это по запросу США. В Вашингтоне их обвиняют в кибератаках на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний. Всего российские силовики провели обыски у 14 предполагаемых членов группировки. В ФСБ утверждают, что изъяли 426 млн рублей, сотни тысяч долларов и евро, 20 престижных автомобилей и компьютерную технику.

В связи с хакерской организацией REvil в США уже заподозрили 28-летнего россиянина Евгения Полянина и 22-летнего украинца Ярослава Васинского: в ноябре американские власти внесли их в санкционный список и обвинили в кибервзломе и сговоре с целью отмывания средств. В частности, генпрокурор США сообщил, что Полянин смог получить от жертв его атак около 13 млн долларов, но около половины из них Вашингтону удалось вернуть.

Один из задержанных, по данным Вашингтона, причастен к прошлогодней атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline с целью вымогательства.