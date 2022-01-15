Число жителей Ставропольского края, оставшихся без электричества, превысило 35 тысяч человек

Без электроэнергии остались семь населенных пунктов. «Всего в зону отключения электроэнергии попали 15 социально значимых объектов и порядка 10 тыс. домовладений с населением 35 тыс. 291 человек, из них 12 тыс. 126 детей», – заявили в краевом главке МЧС.

Из-за сильного ветра в регионе повалено более 100 деревьев, повреждены 9 автомобилей и 20 кровель зданий. В городе Ставрополе башенный кран упал на детский сад. К ликвидации последствий урагана привлечены все службы экстренного реагирования в регионе.