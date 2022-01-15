В Казахстане фиксируется всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в республике выявлен 12 381 заболевший COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом в Нур-Султане – 5 788 человек. Следом идут Алма-Ата (1 549 человек) и Карагандинская область (1 521 человек).