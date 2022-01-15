99-летняя правнучка писателя Николая Лескова Татьяна награждена медалью за вклад в развитие балета в Бразилии

99-летняя правнучка писателя Николая Лескова Татьяна награждена медалью «Риу-Бранку» МИД Бразилии за весомый вклад в развитие балета в республике. Указ о награждении Лесковой подписал лично президент Бразилии Жаир Болсонару. Медаль ей вручила директор представительства МИД в Рио-де-Жанейро Марсиа Маро да Силва.

«Татьяна Юрьевна как хранительница классической традиции русской балетной школы внесла значительный вклад в становление в Бразилии танцевального искусства. Несмотря на свой почтенный возраст, она продолжает активно участвовать в жизни русской общины в Рио-де-Жанейро, остается важной фигурой в объединении соотечественников», — отметил генконсул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.