Каракас и Москва обсудили вопрос сотрудничества

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия встретился с послом России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров по поводу повестки на 2022 год. Главной темой стал воппрос сотрудничества между государствами, передает ТАСС, ссылаясь на Twitter иностранного министра. По его словам, взаимодействие стран уже налажено в сферах политики, экономики, культуры и здравоохранения.
2022-01-15T04:33:29+03:00
2022-01-15T04:34:46+03:00
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04:33, 15 января 2022
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