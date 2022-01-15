Каракас и Москва обсудили вопрос сотрудничества

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия встретился с послом России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров по поводу повестки на 2022 год. Главной темой стал воппрос сотрудничества между государствами, передает ТАСС, ссылаясь на Twitter иностранного министра. По его словам, взаимодействие стран уже налажено в сферах политики, экономики, культуры и здравоохранения.