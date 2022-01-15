Россияне второй год подряд заняли все призовые места на ралли «Дакар»

Победителем стал пилот команды «Камаз-мастер» Дмитрий Сотников, вторым – пятикратный победитель ралли Эдуард Николаев, третьим – Антон Шибалов.
Экипаж победителей поздравил президент Владимир Путин.
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Победителем стал пилот команды «Камаз-мастер» Дмитрий Сотников, вторым – пятикратный победитель ралли Эдуард Николаев, третьим – Антон Шибалов.
Экипаж победителей поздравил президент Владимир Путин.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…