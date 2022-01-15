Ректор Шанинки Сергей Зуев сам попросил перевести его из гражданской больницы в тюремную

В ОНК Москвы объявили, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев сам попросился из гражданской больницы в тюремную. Об этом рассказал член комиссии, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. По его словам, просьба ректора связана с тем, что в медсанчасти СИЗО лучше условия, чем в гражданской больнице, но под охраной.

Зуева задержали в октябре прошлого года по делу о хищениях на госконтрактах в сфере образования. После задержания он перенес операцию на сердце.