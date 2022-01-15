Мексика первой из стран Латинской Америки разрешила применение таблеток от коронавируса компании Pfizer

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики одобрила использование таблеток Paxlovid в качестве экстренного средства. Отмечается, что препарат будут назначать пациентам, достигшим 18 лет, с коронавирусной инфекцией легкой или средней тяжести и риском осложнений, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Paxlovid выпускается в виде таблеток двух видов, принимать которые нужно вместе дважды в день на протяжении пяти дней. Результаты второй фазы испытаний препарата показали, что он снижает риск смерти от коронавируса или госпитализации на 89%.