В США провели консультации о газопоставках в Европу в случае конфликта РФ с Украиной

Агентство Reuters сообщает о том, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов провели переговоры с международными энергетическими компаниями по поводу газовых поставок в Европу. Консультации проводились на фоне газового кризиса в регионе.
2022-01-15T03:41:02+03:00
2022-01-15T03:41:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:41, 15 января 2022
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