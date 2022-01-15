Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин опроверг новости о своей госпитализации

Василий Уткин, спортивный журналист и телекомментатор, проходит плановое медицинское обследование. В своем аккаунте в Telegram Уткин опровергает информацию, прежде поступавшую от СМИ. Ранее утверждалось, что спортивный обозреватель «Эха Москвы» госпитализирован ввиду проблем с сердцем.