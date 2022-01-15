Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин опроверг новости о своей госпитализации

Василий Уткин, спортивный журналист и телекомментатор, проходит плановое медицинское обследование. В своем аккаунте в Telegram Уткин опровергает информацию, прежде поступавшую от СМИ. Ранее утверждалось, что спортивный обозреватель «Эха Москвы» госпитализирован ввиду проблем с сердцем.
2022-01-15T03:20:43+03:00
2022-01-15T03:20:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 15 января 2022
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