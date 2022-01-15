Власти Сингапура разрешили работодателям не выплачивать зарплату невакцинированным сотрудникам и даже увольнять их

С субботы в стране вступает в силу требование, согласно которому перед возвращением на рабочее место с «удаленки» необходимо пройти вакцинацию. Тех, кто откажется от прививки могут отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить.

В министерстве людских ресурсов Сингапура отметили, что невакцинированные работники, особенно представители старшего поколения, могут стать серьезной нагрузкой на систему здравоохранения.

«Работодатели смогут предоставлять невакцинированным сотрудникам новые функциональные обязанности для работы в удаленном режиме, по соглашению сторон отправлять их в неоплачиваемый отпуск. В качестве крайней меры предусматривается увольнение», – добавили в ведомстве.