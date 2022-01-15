В непризнанном Косове захвачены избирательные бюллетени. Арестован координатор Избиркома Сербии

В Косово полиция изъяла бюллетени для референдума и задержала координатора сербского Центризбиркома, передает агентство ТАСС. Инцидент произошел около полуночи по московскому времени на КПП на разделительной линией между частично признанным государством и собственно Сербией. Вместе с координатором косовские силовики задержали и водителей двух грузовиков, на которых везли бюллетени.

Сербия собирается проводить референдум о поправках в конституцию 16-го января, косовские власти настаивают, что на их территории голосование проходить не может.