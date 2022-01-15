В КНДР сообщили, что две ракеты были запущены в пятницу с железнодорожных платформ

В Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) отметили, что две, предположительно, баллистические ракеты были запущены ракетным полком железнодорожного базирования в рамках учебных стрельб.

В ЦТАК добавили, что в командовании обсуждались вопросы создания надлежащей системы управления ракетами железнодорожного базирования по всей стране и поиска путей дальнейшего совершенствования методов их применения.

Согласно заявлению северокорейских военных, ракеты пролетели порядка 430 километров на высоте 36 километров, а их максимальная скорость в шесть раз превысила скорость звука.