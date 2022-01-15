В Австралии сочли присутствие теннисиста Джоковича угрозой общественному порядку. Этому способствовало его негативное отношение к вакцинации от COVID-19 и введенным в стране ограничительным мерам, говорится в документах, опубликованных судом в Мельбурне в рамках слушаний по делу о повторном аннулировании визы спортсмена.

«Учитывая высокий статус и положение Новака Джоковича, а также то, что он выступает образцом для подражания в спортивном и более широком сообществе, его постоянное присутствие в Австралии может способствовать распространению аналогичного поведения», – заявил австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук.

Он добавил, что пример Джоковича может усилить активность людей, настроенных против вакцинации, и вызвать беспорядки.

Новак Джокович прибыл в Австралию 5 января для участия в Открытом чемпионате страны по теннису, который пройдет в Мельбурне 17-30 января. Спортсмен был задержан в аэропорту из-за того, что не предоставил сотрудникам погранслужбы документ о медотводе от вакцинации. Визу теннисиста аннулировали, а его попросили покинуть страну. Сербский спортсмен через суд оспорил это решение и выиграл дело.

14 января австралийские власти приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста. В ответ адвокаты Джоковича подали апелляцию. Дело будет рассмотрено в субботу.