Дания и Нидерланды присоединились к бойкоту Олимпийских игр-2022 в Пекине

Дания и Нидерланды присоединятся к дипломатическому бойкоту Зимней олимпиады в Пекине. Ранее аналогичное решение приняли власти США, Великобритании, Канады и Австралии. Его обосновывают массовым нарушением прав человека в Китае, особенно в отношении мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурской автономии на западе страны.

Дипломатический бойкот означает, что, в отличие от Олимпиады-80 в Москве, страны Запада не будут запрещать своим спорстменам участвовать в играх, а лишь не отправят с ними официальные делегации чиновников и спортивных функционеров.

Олимпиада стартует 4-го февраля.