Свыше 14 тысяч жителей Ставропольского края остались без электричества из-за сильного ветра, передает «Интерфакс». По сообщениям краевого главка МЧС, обесточены несколько населенных пунктов: города Ставрополь и Михайловск, село Тугулук и поселок Верхняя Кугульта.

«Это 4 тыс. 139 домовладений с индивидуальным отоплением, которое не работает без электричества, с населением 14 тыс. 405 человек», – отметили в ведомстве.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. На одного человека упало дерево, он доставлен в больницу.