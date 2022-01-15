Во Франции одобрили вакцину от COVID-19 компании Novavax

Nuvaxovid стал пятым разрешенным препаратом для вакцинации в стране. Тем не менее, Верховный комитет по здравоохранению Франции не рекомендует использовать Nuvaxovid для ревакцинации. Это объясняется недостаточными данными об использовании вакцины и отсутствием разрешения от Европейского агентства лекарственных средств.

«Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счет появления пятой вакцины — Nuvaxovid. Она разработана по классической технологии (адъювантная белковая вакцина) и может быть использована в качестве средства первичной вакцинации», — сказано на сайте регулятора.

Кроме того, препарат можно использовать как вторую дозу для тех, кто уже начал прививаться одной из уже разрешенных вакцин.