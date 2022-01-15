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00:53, 15 января 2022

Алек Болдуин добровольно передал свой телефон властям

Алек Болдуин в пятницу, 14 января, добровольно передал свой телефон властям для завершения расследования гибели оператора Галины Хатчинс, передает телеканал NBC News.

«Алек сегодня утром добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват», – заявил адвокат актера Аарон Дайер.

Он добавил, что необходимо выяснить, каким образом боевые патроны оказались на съемочной площадке.

В октябре 2021 года Болдуин в ходе съемок фильма «Раст» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.


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