Гинцбург: В России вакцинация от коронавируса не может быть платной

«Страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», – заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.

Гинцбург подчеркнул, что существующее законодательство не предусматривает платной вакцинации от COVID-19. При этом он отметил, что любой желающий может сделать прививку платно в частной клинике.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов озвучил идею о платной вакцинации. Позже он назвал свои слова опрометчивыми.