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00:29, 15 января 2022

Гинцбург: В России вакцинация от коронавируса не может быть платной

«Страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», – заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.

Гинцбург подчеркнул, что существующее законодательство не предусматривает платной вакцинации от COVID-19. При этом он отметил, что любой желающий может сделать прививку платно в частной клинике.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов озвучил идею о платной вакцинации. Позже он назвал свои слова опрометчивыми.


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