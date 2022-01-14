Бывший сотрудник Пентагона получил 7,5 лет тюрьмы за взятки

По решению Минюста, Мэтью Ламхо, 47-летний сотрудник Управления информационных служб офиса генинспектора, оформлял взятки как зарплату родственнику. Осужденный курировал федеральные контракты на телекоммуникационные услуги в округе Колумбия.
2022-01-14T23:55:31+03:00
2022-01-14T23:55:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:55, 14 января 2022
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