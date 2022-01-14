На станции Москва-Товарная-Курская произошло обрушение пешеходного моста, пострадавших нет.

«Сегодня в 21:39 на станции Москва-Товарная-Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути. По предварительной информации, никто не пострадал», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

На движении поездов это не сказалось, но выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен.

На месте работает аварийная бригада. Собранная комиссия расследует причины случившегося.