Визит президента Аргентины в Москву состоится 3 февраля

Президент Аргентины Альберт Фернандес встретится с российским лидером в Москве 3 февраля, сообщает администрация Владимира Путина. На встрече планируется обсудить, в том числе, вопросы инвестирования и сотрудничества в сфере вакцин от коронавируса.
2022-01-14T23:32:51+03:00
2022-01-14T23:32:51+03:00
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23:32, 14 января 2022
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