Визит президента Аргентины в Москву состоится 3 февраля

Президент Аргентины Альберт Фернандес встретится с российским лидером в Москве 3 февраля, сообщает администрация Владимира Путина. На встрече планируется обсудить, в том числе, вопросы инвестирования и сотрудничества в сфере вакцин от коронавируса.