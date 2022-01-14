«Газпром» через суд будет добиваться увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу, сообщили ТАСС в «Газпром экспорт». Корпорация подала иск к польской нефтегазовой компании PGNiG. «Газпром» рассчитывает на ретроспективный пересмотр цены контракта с 1 ноября 2017 года.

«Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», – передает РИА Новости со ссылкой на PGNiG.

Отмечается, что в «Газпроме» надеются на повышение контрактной цены задним числом – в рамках заявок на пересмотр, поданных 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года. В PGNiG считают требования российской компании необоснованными. «Мы готовы продемонстрировать это в Арбитражном суде», – подчеркнул председатель правления польского газового монополиста Павел Маевский.