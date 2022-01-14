МИД Великобритании осуждает кибератаку против сайтов украинского правительства

В заявлении говорится, что НАТО будет расширять сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности и поддержит ее «экспертами на местах». С аналогичным осуждением и словами поддержки Украины выступил Евросоюз.



Ранее в ночь на 14 января сайты украинского правительства подверглись хакерской атаке.