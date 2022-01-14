Forbes: Семилетняя Настя Радзинская из России вновь вошла в десятку самых высокооплачиваемых ютьюб-блогеров мира

В новом рейтинге она заняла шестое место с годовым заработком 28 миллионов долларов. Год назад девочка была на седьмой строчке. Еще один ребенок в рейтинге – десятилетний Райан Каджи из Техаса. Предыдущие два года он был лидером списка, теперь опустился на седьмое место с доходов 27 миллионов.

Настя Радзинская попадает в рейтинг Форбс уже третий год подряд. Девочка родилась в Туапсе, в 18-ом году вместе с родителями переехала в США. В ютьюб-канале она рассказывает о своей жизни. На данный момент у нее свыше 85 миллионов подписчиков.