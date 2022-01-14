Собянин: «омикрон» циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста в Москве

Само число тяжелых и средних течений болезни в Москве сейчас меньше, чем в прошлую волну, сказал мэр города Собянин. Пока что «омикроном» болеют молодые люди, и как он отразится на старшем поколении, когда дойдет до него, еще неясно.



Также мэр сообщил, что в ближайшие дни в столице «омикрон» может вытеснить предыдущий штамм «дельта».