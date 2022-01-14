Минюст пополнил реестр СМИ иностранных агентов

На этот раз в список попали издания, созданные физическими лицами иностранными агентами. Речь идет об ООО «Данное сообщение», созданное автором «Медиазоны*» Региной Хисамовой*, которая признана иноагентом,. Также в реестр включили ООО «Номер семьдесят семь», созданное журналистом Русской службы BBC Андреем Захаровым*, которого власти РФ тоже считают иноагентом.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом. Хисамова Регина - физлицо, признанное иностранным агентом. Андрей Захаров - физлицо, признанное иностранным агентом.