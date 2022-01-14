Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого хакера из группировки REvil

Романа Муромского подозревают в незаконном обороте средств платежей. Ранее сегодня ФСБ сообщило о задержании нескольких участников хакерской группировки по запросу США. В домах 14 членов преступного сообщества были изъяты свыше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерная техника и 20 автомобилей премиум-класса.
2022-01-14T21:38:33+03:00
2022-01-14T21:42:00+03:00
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21:38, 14 января 2022
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