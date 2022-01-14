Кирилл Серебренников сказал, что «понятия не имеет», почему ему дали выехать в Гамбург из России

Выступая в театре гамбургском театре «Талия», режиссер предположил, что это стало возможным потому, что он «был хорошим парнем» и его поведение «было хорошим», сообщает France 24.



Серебренников прибыл в Гамбург в понедельник на премьеру своего спектакля «Черный монах». По его словам, он уже пытался получить разрешение на выезд из России, но в прошлые разы ему отказывали. Почему ему позволили уехать сейчас, режиссер не знает.



После вынесения приговора в июне 2020 года Серебренников не может покидать Россию до 2023 года.