Американская компания Apple первой открыла личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Это сделано в рамках закона об иностранных интернет-компаниях. Информация следует из перечня регулятора. Корпорация еще не открыла свой офис в России и не сделала на сайте форму для обращений, как того требует ведомство. Кроме того, сегодня стало известно, что часть требований уже выполнила сингапурская соцсеть коротких видео Likee.

Так называемый закон о приземлении крупных IT-компаний был принят летом 2020-го года. Он касается сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч россиян. Этим компаниям предписано до 1 января этого года открыть в России филиал или представительство.