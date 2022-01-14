Сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о персональных санкциях, если России вторгнется на Украину

Проект предполагает ограничения не только против физических лиц, но и против целых секторов российской экономики. В числе предполагаемых фигурантов указан президент, премьер-министр, глава Минобороны, российские олигархи и члены их семей, а также международная межбанковская система Swift. Кроме того, предлагается запретить операции с российскими компаниями, в том числе, в области энергетики, финансов, добычи полезных ископаемых и ряда других.

Подчеркивается, что решение о санкциях не будет зависеть от президента США, поскольку не он будет решать, что является вторжением России на Украину. Ранее похожий проект представил сенатор Роберт Менендес. Его поддержали демократы в Конгрессе и американская администрация.

