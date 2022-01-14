В Вашингтоне отказались говорить о возможности проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной

По этому вопросу пока нечего сообщить, — сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. О предложении президента Украины провести виртуальную встречу сообщил его пресс-секретарь Андрей Ермак. По его словам, в Вашингтоне высказали к этому глубокий интерес, и Киев ожидает реакцию российской стороны. В Кремле, комментируя эту информацию, сказали, что не получали от американской стороны предложений о таких переговорах.

