Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке Москвой предлога для вторжения на Украину

Речь идет о группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом, — сообщил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что у Вашингтона есть данные, которые свидетельствуют о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Напомню, ранее об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. В Кремле назвали подобные предположения голословными и ничем не подтвержденными.