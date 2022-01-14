Власти Косова отказались открывать участки для проведения референдума по внесению поправок в конституцию Сербии

По мнению официальных лиц, открытие сербских избирательных участков на территории Косова будет являться нарушением конституции, сообщает агентство ТАСС. При этом сербские граждане смогут проголосовать по почте или в канцелярии о связям в Приштине. США, Великобритания и Евросоюз уже призвали власти Косова позволить сербам принять участие в голосовании.



Сам референдум по поправкам в конституцию Сербии в области правосудия назначен на 16 января.