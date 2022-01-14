QR-коды при наличии антител на коронавирус начнут выдавать в России в начале февраля…

К этому времени будут внесены соответствующие изменения постановления правительства и приказы Минздрава и Роспотребнадзора. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Предполагается, что цифровые сертификаты смогут получить на полгода россияне и иностранцы, привившиеся или переболевшие за рубежом, а также те, кто перенес ковид, но не обращался к врачу в России. По оценке Голиковой, этой опцией смогут воспользоваться до 300 тысяч человек.

Сейчас QR-коды выдаются только тем, кто официально переболел коронавирусом или привился российской вакциной «Спутник V». Срок их действия составляет один год.

