CNN: Россия готовит группу оперативников, чтобы под чужим флагом провести операцию на востоке Украины

По данным неназванного американского чиновника, это делается для того, чтобы создать предлог для вторжения в страну. По его словам, у США есть доказательства того, что военные обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа. Как сказал собеседник телеканала, операция может начаться за несколько недель до вторжения на Украину в период между серединой января или серединой февраля.

Источник отметил, что российские власти начали готовить аудиторию к возможному вмешательству, заявляя об ухудшении положения с правами человека на Украине и усиления воинственности украинских лидеров.